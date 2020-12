Der Dezember ist da und Weihnachten steht vor der Tür. Wer noch immer nach dem perfekten Geschenk für technikbegeisterte Freunde und Verwandte sucht, sollte sich unsere Vorschläge anschauen. Wir präsentieren 12 Tech-Gadgets bis 50 Euro.

Smart Speaker Echo Dot

Empfehlungen des Autors: Tech Amazons Echo-Familie: Alle Geräte im Vergleich

Theoretisch kostet der Echo Dot zwar etwas mehr als 50 Euro, in der Praxis bekommst Du ihn aber sehr häufig deutlich rabattiert, teilweise bereits für etwas mehr als 20 Euro. Beim Echo Dot handelt es sich um den kleinsten Alexa-Lautsprecher von Amazon – sieht man einmal vom kürzlich eingeführten Wandstecker ab –, der in Sachen Funktionsumfang dem großen Bruder aber in nichts nachsteht. So kannst Du damit das Wetter checken, Bahnverbindungen abrufen oder auch schlicht Musik hören. Sprachassistent Alexa ist Dir stets zu Diensten.

Amazon Echo Dot Jetzt kaufen bei

Pressy: Der smarte Schlüsselbund

Pressy ist das perfekte Gadget für all diejenigen, die ihr Smartphone noch smarter bedienen wollen. Dabei wird einfach ein kleiner Sender in den Kopfhörer-Port des Android-Gerätes gesteckt. Anschließend lässt sich das Handy über einen kleinen Sender am Schlüsselbund fernsteuern. Danach hat der Nutzer die Möglichkeit, verschiedene Aktionen zu definieren, die beim Klicken des Senders ausgeführt werden sollen. So lässt sich beispielsweise die Kamera per Fernzugriff auslösen oder die Taschenlampen-App anschalten.

fullscreen Pressy macht den Schlüsselbund smart. Bild: © Pressy 2015

Elgato Smart Key

Der Elgato Smart Key ist ideal für alle Menschen, die ihre Schlüssel gerne mal verlegen. Das kleine Gadget besteht aus einem Pin für den Schlüsselbund und einer iOS-App. Sobald die App mit dem Pin gepairt ist, sendet das Smartphone ein Signal aus, sobald man sich zu weit von seinem Schlüssel entfernt. Auf die Weise soll verhindert werden, dass man den Schlüssel irgendwo verliert.

fullscreen Nie wieder den Schlüssel suchen mit dem Elgateo SmartKey. Bild: © Elgato 2015

TV-Stick Google Chromecast

Filme, Games und Apps vom Smartphone auf den Fernseher streamen? Mit dem Google Chromecast ist das kein Problem. Der kleine Streaming-Puck verwandelt jedes TV-Gerät in einen Smart TV und bringt zahlreiche neue Inhalte auf den großen Bildschirm. Chromecast hat gleich mehrere Vorteile: Er ist leicht zu bedienen, wird von unzähligen Apps unterstützt und funktioniert mit Android und iOS.

Google Chromecast Jetzt kaufen bei

fullscreen Chromecast macht aus jedem Fernseher einen Smart TV. Bild: © TURN ON 2015

Philips SRU5110/86 Universalfernbedienung

Empfehlungen des Autors: Tech 5 TV-Universalfernbedienungen, die Deine bisherigen Fernbedienungen ersetzen

Die Universalfernbedienung SRU5110/86 von Philips ist etwas für alle Heimkino-Enthusiasten. Das Steuergerät macht herkömmliche Fernbedienungen für TV, Receiver, Soundanlage und Co. überflüssig und erlaubt die Gerätesteuerung aus einer Hand.

fullscreen Alles unter Kontrolle mit der Philips SRU5110/86. Bild: © Philips 2015

Wireless Charger

Aktuelle Smartphones, etwa von Samsung, Apple und Co., lassen sich auf Wunsch ohne Kabel laden. Mittlerweile gibt es unzählige Wireless Charger für weit weniger als 50 Euro. Auf diese wird das Smartphone einfach aufgelegt und wie von Geisterhand geladen. Das ideale Geschenk für alle Besitzer von Qi-kompatiblen Smartphones.

Wireless Charger Jetzt kaufen bei

fullscreen Smartphone-Laden ohne Kabel: Samsung machts möglich. Bild: © Samsung 2015

Bluetooth-Speaker Peaq PPA 401 BT-B

fullscreen Ein Bluetooth-Lautsprecher versorgt Dich auch unterwegs mit Deiner Lieblingsmusik. Bild: © Saturn 2019

Das Smartphone haben wir immer dabei – und damit oft auch einen Teil unserer Musiksammlung. Warum also nicht auch einen kompakten Bluetooth-Lautsprecher mitnehmen, mit dem wir unsere Lieblingsmusik mit anderen teilen können? LG bietet mit dem NP1540W eine passende Lösung für diese Anforderungen.

Empfehlungen des Autors: Tech Perfekt für den Frühling: 7 gute Outdoor-Lautsprecher mit Bluetooth

Mit dem Peaq PPA 401 BT-B ist genau das problemlos möglich. Der Speaker bietet eine Gesamtleistung von 16 Watt, ist sogar wasserfest und kostet weniger als 50 Euro. Das Gadget punktet auch mit ordentlicher Akkulaufzeit – bis zu 15 Stunden Musikwiedergabe sind damit möglich.

Peaq PPA 401 BT-B Jetzt kaufen bei

Isy IPP-20000-C-BK

Wer sein Smartphone auch unterwegs mit neuem Strom versorgen möchte, sollte am besten eine Powerbank dabei haben. Isy bietet mit der IPP-20000-C-BK ein Modell, mit dem sich ein herkömmlicher Smartphone-Akku gleich mehrere Male neu aufladen lässt. 20.000 mAh reichen je nach Gerät für sechs bis zehn Ladungen.

fullscreen Isy IPP-20000-C-BK Bild: © Isy 2020

Isy IPP-20000-C-BK Jetzt kaufen bei

Anker AK-A2045G11

Smartphone, Laptop, Kamera – immer mehr Geräte müssen regelmäßig aufgeladen werden. Oft blockieren die zugehörigen Netzteile gleich mehrere Steckdosen im Raum. Abhilfe schafft da zum Beispiel der AK-A2045G11 von Anker. Dieser dient als Adapter für bis zu vier USB-Ladekabel, die an einer Steckdose Platz finden.

fullscreen Anker AK-A2045G11 Bild: © Anker 2020

Anker AK-A2045G11 Jetzt kaufen bei

Telefonieren bei der Autofahrt ist bekanntlich verboten – zumindest wenn man das Handy in der Hand hält. Abhilfe schaffen diverse Smartphone-Halterungen für das Fahrzeug-Cockpit. Während die meisten dieser Halter rein mechanisch funktionieren, bietet Memteq eine etwas elegantere Lösung an. Der universelle Handyhalter des Herstellers ist das Richtige für alle Nutzer mit einem metallenen Smartphone, da er das Smartphone magnetisch festhält.

fullscreen Dank Memteq hält das Smartphone magnetisch im Auto. Bild: © Memteq 2015

White Diamonds Crystal Pin

Die Crystal Pins von White Diamonds sind eigentlich keine klassisch technischen Gadgets. Tatsächlich dienen sie nur dazu, den Kopfhöreranschluss des Smartphones vor eindringendem Staub oder Wasser zu schützen. Dank der glänzenden Kuppe sollen die Stecker nebenbei auch noch schick aussehen. Doch Vorsicht: Die Pins machen das Handy nicht gänzlich wasserdicht.