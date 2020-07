Touchscreen-Monitor: 4 empfehlenswerte Bildschirme

Touchscreen-Monitore sind selten – es gibt aber einige Modelle, die definitiv einen Blick wert sind. Wir stellen vier empfehlenswerte Modelle vor.

Laptops mit Touchscreen sind keine Besonderheit mehr, immer mehr Nutzer schätzen sie. Was viele nicht wissen: Auch Desktop-Monitore gibt es mit Touchscreen. Wir stellen vier Bildschirme vor, die mit Touch-Support aufwarten.

Acer T272HL: Der kompromisslose Ansatz

©Acer 2020 fullscreen Der Acer T272HL verfügt über einen flexiblen Standfuß.

Der T272HL von Acer ist ein Paradebeispiel dafür, wie Computer-Monitore mit Touchscreen aufgebaut sein können. Das zunächst ungewöhnlich wirkende Design erfüllt seinen Zweck bestens. Dank des beweglichen Standfußes lässt sich der Bildschirm in verschiedenen Winkeln aufstellen und ähnlich wie das Display des Microsoft Surface Studio nahezu flach auf dem Tisch platzieren. Der 27-Zoll-Monitor löst in Full-HD auf und bietet eine Bildwiederholrate von 60 Hz.

IIYama ProLite T2252MSC-B1: Der klassische Formfaktor

©IIYama 2020 fullscreen Das Display von IIYama sieht aus wie ein typischer PC-Monitor.

Deutlich konservativer gibt sich der Monitor ProLite T2252MSC-B von IIYama, ihm sieht man seinen Touchscreen auf den ersten Blick gar nicht an. Mit seinem IPS-Panel, einer Bilddiagonalen von 21,5 Zoll und einer Bildwiederholrate von 75 Hz ist er ziemlich gut ausgestattet. Die Auflösung geht mit 1.920 x 1.080 Pixeln in Ordnung, ebenso die Reaktionszeit von sieben Millisekunden. Das Design ist in Bezug auf die Touchscreen-Nutzung aber nicht so konsequent zu Ende gedacht wie bei Acer.

Asus VT168H: Der Touch-Monitor für Einsteiger

©Asus 2020 fullscreen Der Asus VT168H ist ein Mini-Monitor mit Touch-Funktion.

Der Touch-Monitor VT168H von Asus sieht wie ein Mini-PC-Bildschirm aus, auch die technischen Daten lesen sich unspektakulär: Ein 15,6-Zoll-TN-Panel, Full-HD und 60 Hz bei einer Reaktionszeit von 10 Millisekunden klingen nach unterer Mittelklasse. Die Besonderheit dieses Monitors ist aber auch seine Touch-Fähigkeit, und dafür ist er gar nicht mal teuer.

Asus ZenScreen Touch: Der portable Touchscreen

©Asus 2020 fullscreen Der ZenScreen ist ein mobiler Touchscreen für Laptops.

Asus hat mit dem ZenScreen Touch auch ein tragbares Touch-Modell im Programm. Es verfügt über ein 15,6-Zoll-Full-HD-Panel und lässt sich problemlos transportieren. Formfaktor und Handhabung erinnern stark an ein Tablet. Der Monitor eignet sich vor allem als Erweiterung zu einem Laptop, lässt sich natürlich auch an einem Desktop-Rechner verwenden.

