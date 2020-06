Trackball-Maus: 5 empfehlenswerte Modelle

Eine Trackball-Maus ist eine gute und ergonomische Alternative zu einem normalen Modell. Statt die Maus ständig über ein Pad zu schieben, kannst Du bei einer Maus mit Trackball den Cursor ganz einfach mit dem Finger steuern. Wir stellen fünf empfehlenswerte Modelle vor.

Logitech MX Ergo

©Logitech 2020 fullscreen Die Logitech MX Ergo kann mit zwei Computer gleichzeitig verbunden werden.

Der Trackball der Logitech MX Ergo soll laut Hersteller für bis zu 20 Prozent weniger Muskelbelastung als eine handelsübliche Maus sorgen. Durch ein von 0 bis 20 Grad verstellbares Scharnier lässt sich die Bedienung individuell einstellen. Die sogenannte "Präzisionsmodus"-Taste ermöglicht das Umschalten zwischen Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisions-Tracking. Die Maus kann zudem mit zwei unterschiedlichen Computern verbunden werden, zwischen denen sich nahtlos wechseln lässt.

Maximale Auflösung: 320 - 440 dpi

kabellos

8 Funktionstasten

Reichweite: 10 Meter

Batterie: Akku (Laufzeit 4 Monate)

Speedlink Aptico

©Speedlink 2020 fullscreen Die Speedlink Aptico hat einen dpi-Schalter mit vier Stufen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Mäusen beansprucht die Trackball-Maus Speedlink Aptico keinerlei Bewegungs-Spielraum, sodass die freibleibende Fläche des Computertisches besser genutzt werden kann. Durch die ruhige Lagerung der Hand beugt der Trackball der Maus gleichzeitig Reiz- und Ermüdungseffekten des Handgelenks vor. Die Maus besitzt einen dpi-Schalter zur Auswahl von vier Sensor-Stufen und eine LED zur Anzeige der gewählten Einstellung.

Maximale Auflösung: 1.600 dpi

kabellos

5 Funktionstasten und gummiertes 4-Wege-Scrollrad

Reichweite: 8 Meter

Batterie: 1 x AA (1,5 V)

Trust Sferia

©Trust 2020 fullscreen Die Trust Sferia hat zwei frei programmierbare Daumentasten.

Die kabellose Trackball-Maus Trust Sferia reduziert die Belastung von Handgelenk, Arm und Schulter. Dank ihres ergonomischen Designs lässt sich damit stundenlang komfortabel arbeiten. Per Software können die zwei Daumentasten individuell programmiert werden, um die Maus genau an die Bedürfnisse anzupassen. Mit dem schwenkbaren Scrollrad lässt sich sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung scrollen.

Maximale Auflösung: 450 - 1.600 dpi

kabellos

2 programmierbare Daumentasten und Mausrad mit 4-Wege-Funktion

Reichweite: 8 Meter

Batterie: 1 x AA (1,5 V)

Logitech Trackman Marble

©Logitech 2020 fullscreen Die Logitech Trackman Marble hat ein ungewöhnliches Design.

Die kabelgebundene Alternative zur Logitech MX Ergo ist die Trackman Marble. Durch das Kabel geht natürlich etwas Bewegungsfreiheit verloren, dafür entfällt das lästige Aufladen des Akkus beziehungsweise der Tausch der Batterien. Die Maus sticht schon aufgrund ihrer ungewöhnlichen Optik ins Auge. Sie kann von Rechts- wie auch Linkshändern gut bedient werden. Mit den praktischen Vor- und Zurück-Tasten lässt sich beim Surfen bequem zwischen besuchten Seiten hin- und herblättern.

Maximale Auflösung: 300 dpi

kabelgebunden

4 Funktionstasten

Kensington Expert Mouse

©Kensington 2020 fullscreen Bei der Kensington Expert Mouse sitzt der Trackball in der Mitte.

Die Expert Mouse von Kensington kann entweder via Bluetooth oder per USB-Nano-Receiver mit dem Rechner verbunden werden. Mit einer Software lässt sich den vier Tasten eine Vielzahl von Programmfunktionen zuweisen. Die Maus besitzt einen sogenannten Scroll Ring und einen großen Trackball. Durch Drehen des Rads kann in Webseiten und Dokumenten nach oben und unten gescrollt werden. Die Expert Mouse hat zudem eine abnehmbare Auflage fürs Handgelenk.