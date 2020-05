Ultrabook: 6 empfehlenswerte dünne und leichte Laptops

Wenn Du ein ebenso leistungsfähiges wie stylishes Notebook haben möchtest, solltest Du Dir Ultrabooks ansehen. Dabei handelt es sich um edel gestaltete mobile Computer, die über ein großes Leistungsvermögen verfügen. In unserer Liste haben wir sechs empfehlenswerte Ultrabooks zusammengestellt.

Ultrabooks sind keine reinen Performance-Monster. Sie verfügen über ein rassiges Innenleben, sind aber vor allem für einen langen Einsatz ohne Verbindung zum Stromnetz optimiert. Wer sich ein Ultrabook zulegt, bekommt einen interessanten Kompromiss zwischen Leistung und Ausdauer.

HP Elite Dragonfly glänzt mit echter Tastatur

©HP 2020 fullscreen HP Elite Dragonfly: Tasten mit Anschlag und prima Lautsprecher.

Das Ultrabook HP Elite Dragonfly gilt bei Fachleuten als das beste Gerät im Jahr 2020. Es hat eine richtige Tastatur mit spürbarem Tastenanschlag, hervorragende Lautsprecher und sieht gut aus, und die Batterie hält lange durch. Das Gerät ist mit Intel-Prozessoren (Core i5 bis i7) ausgestattet, hat ein berührungsempfindliches 13,3-Zoll-Display und eine SSD mit 256 GB.

Dell XPS 13 mit neuer Webcam

©Dell 2020 fullscreen Ein wenig aufpoliert: das Dell XPS 13.

Das Dell-Ultrabook XPS 13 arbeitet ebenfalls mit Intel-Prozessoren (Core i3 bis i7). Über Jahre hinweg war das Dell-Gerät in Tests oft der Spitzenreiter in der Ultrabook-Klasse. Der Hersteller hat die neue Version des Geräts etwas aufpoliert. So ist beispielsweise die Webcam vom Boden des Displays wieder an die Oberkante gewandert.

Convertible mit 4K-Display: HP Spectre x360

©HP 2020 fullscreen Eines der besten Geräte von HP? Das HP Spectre X360.

Auch das HP-Ultrabook glänzt mit aktueller Technik und den aktuellen Intel-Prozessoren. Tester bezeichnen das Spectre als eines der besten Geräte, die der Hersteller jemals gebaut hat. Das Convertible hat ein 4K-Display mit gut 13 Zoll Diagonale, die Festplatte ist eine schnelle SSD mit 512 GB Volumen.

Surface Laptop 3: Der Akku-Dauerläufer

©Microsoft 2020 fullscreen Marathon-Akku an Bord: das Microsoft Surface Laptop 3.

Das Surface Laptop 3 von Microsoft hat sich in Tests als wahrer Akku-Überlebenskünstler herausgestellt. Das schicke Geräte hält im Normalbetrieb länger durch als viele Modelle der Konkurrenz. In Sachen Leistung hat es allerdings nicht die Nase vorn – aber irgendwo muss der niedrige Energieverbrauch auch herkommen.

Lenovo Yoga S740 – schont den Geldbeutel

©Lenovo 2020 fullscreen Lenovo Yoga S740: Das schicke Gerät hat sogar einen Fingerabdrucksensor.

Wer sich ein schickes Ultrabook zulegen möchte, das schonend mit dem Geldbeutel umgeht, sollte einen Blick aufs Lenovo-Modell werfen. Es ist etwas größer und schwerer als beispielsweise das Dell XPS 13, und die Tastatur ist bei anderen Geräten besser. Aber das Gerät hat genug Power und Akkulaufzeit, um einen vollen Arbeitstag durchzuhalten. Dazu ist das Lenovo Yoga S740 sehr robust, hat einen Fingerabdrucksensor und ein USB-C-Ladegerät.

Schneller Leisetreter: Das Razer Blade Stealth 13

©Razer 2020 fullscreen Das Razer Blade Stealth bringt Gaming-Power in die Arbeitswelt.

Das Razer-Ultrabook wird oft als das weltweit erste Gaming-Ultrabook bezeichnet. In der Oberklasse dieser Modelle kann es leistungsmäßig gut mithalten. Im Gerät arbeiten die neuesten Komponenten, das Ultrabook ist zudem sehr leise. Die integrierte Grafik bietet eine hervorragende Gaming-Performance, sodass das Gerät nach einem harten Arbeitstag noch zum Zocken zum Einsatz kommen kann.

