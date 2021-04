Es darf wieder gesucht werden! Ostern steht vor der Tür und lockt gleich mit zwei Feiertagen. Wer noch eine spaßige Beschäftigung, Tipps fürs Osternest, den Festtagsbraten, das Osterlamm oder die Ostergrüße an Freunde und Verwandte sucht, ist hier genau richtig. Wir haben acht nützliche Apps für Ostern zusammengestellt.

Für die einen ist Ostern das höchste Fest im Kirchenjahr, die anderen erfreuen sich an den Bräuchen drumherum – Ostereier bemalen, verstecken und suchen, Osterlämmer backen, Osterfeuer besuchen oder lecker mit der Familie brunchen. So oder so gibt es in Deutschland Jahr für Jahr zwei Feiertage, an denen die meisten Menschen freihaben. Damit dann keine Langeweile aufkommt und alles rund ums Osterfest so klappt wie geplant, haben wir acht passende Apps herausgesucht – sowohl für iOS als auch für Android.

Wann ist Ostern dieses Jahr eigentlich?

fullscreen 2021 können Ostereier am Sonntag, den 4. April, gesucht werden. Bild: © Getty Images/iStockphoto 2018

Mit Weihnachten ist es einfacher. Heiligabend, erster und zweiter Feiertag fallen jährlich auf den 24., 25. und 26. Dezember. Mit Ostern verhält es sich leider anders. Der Ostersonntag wird seit dem Jahr 325 am jeweils ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert – damit liegt das Fest immer zwischen dem 22. März und dem 25. April. Das ist Dir zu kompliziert? Dann frag einfach eine App! Zum Beispiel Feiertage und Schulferien, die es für iOS, Android und Windows Phone gibt.

Plattformen: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos, In-App-Käufe

Eier auf den Punkt kochen

fullscreen Die perfekte Eieruhr ist nicht nur an Ostern praktisch.

Wer Ostereier fürs Osternest bemalen möchte, muss die Eier entweder auspusten oder hart kochen, damit sie sich schön lange halten. Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst Du auch dabei zu einer App greifen. Die perfekte Eieruhr gibt es für iOS und Android zu kaufen und hilft beim Erreichen des perfekten Härtegrades. Dafür berücksichtigt die Anwendung viele verschiedene Parameter, etwa die Ausgangstemperatur von Ei und Wasser sowie die aktuelle Höhe über dem Meeresspiegel. Damit solltest Du dann nicht nur harte Eier fürs Osternest, sondern auch weiche Eier für den Osterbrunch auf den Punkt hinbekommen.

Plattformen: iOS und Android

iOS und Android Preis: 1,09 Euro im App Store, 1,59 Euro bei Google Play

Hühner füttern & Ostereier bemalen

fullscreen Der Easter Egg Maker lässt Kinder ihre ganz eigenen Osterei-Designs kreieren.

Keine Zeit, mit den Kindern Ostereier zu bemalen? Oder keine Lust auf eventuelle Sauereien im unmittelbaren Bastelumfeld? Dann kannst Du die Kleinen womöglich mit einer App vertrösten. Der Easter Egg Maker ist kostenlos für iOS, Android und Windows Phone erhältlich und steigert die Vorfreude auf die Eiersuche am Ostersonntag. Füttern die Kinder das virtuelle Huhn in der App, dann legt es ein Ei, das später frei nach den eigenen Vorstellungen angemalt und verziert werden kann – ganz ohne Schweinerei.

Plattformen : iOS und Windows Phone

: iOS und Windows Phone Preis: kostenlos

Hilf dem Osterhasen auf der Flucht

fullscreen Easter Bunny Run Bild: © Apple App Store/Xiangning Xu 2021

Wer ist für das Verstecken der Eier an Ostern zuständig? Klar, der Osterhase. Der kann seinen Job aber nur dann zuverlässig erledigen, wenn ihn die Ostereier nicht erwischen. Im iOS-Spiel Easter Bunny Run können Kinder dem niedlichen Hasen aus der Patsche helfen und ihn auf seiner Flucht unterstützen. Die Steuerung des Arcade-Games funktioniert durch einfaches Hin- und Herbewegen des Mobilgerätes, eine Wischgeste lässt den Hasen springen – das schaffen schon die Kleinsten.

Passende Wallpaper zu Ostern

fullscreen Easter Wallpapers & Easter Backgrounds bietet viele putzige Smartphone-Hintergründe.

Möchtest Du so richtig in Osterstimmung kommen, brauchst Du natürlich auch das passende Wallpaper für Dein Smartphone. Sowohl für Android als auch für iOS gibt es zahlreiche kostenlose Apps mit verschiedenen süßen, knuffigen oder frühlingshaften Hintergründen für Deinen Homescreen.

Plattformen: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos

Rezepte für den Osterschmaus

Noch keine Ahnung, womit Du Deine Lieben zu Ostern bekochen möchtest? Hier könnte die App Kitchen Stories hilfreich sein. In der Anwendung findest Du nicht nur tausende Rezepte. Sie sind auch mit Bildern, Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen so anschaulich aufbereitet, dass beim Nachkochen nichts schiefgehen dürfte. Dank der Filterfunktion findest Du bestimmt das Richtige für den Brunch oder das Ostermahl.

Plattformen: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos, In-App-Käufe

Schnelle Deko für die Festtafel

fullscreen Auf den letzten Drücker noch alles für Ostern dekorieren? Mit der richtigen App ist das kein Problem. Bild: © Pixabay Alexas/Fotos 2017

Wem kurz vor dem Besuch der Verwandtschaft auffällt, dass die Festtafel noch etwas trist aussieht, kann sich selbst mit der App Dekoideen auf die Sprünge helfen. Zahlreiche kreative DIY-Anleitungen zum Basteln, Schmücken und Werkeln machen nicht nur an Ostern die Wohnung schöner. Zudem liefert die Anwendung sowohl iOS- als auch Android-Nutzern Last-Minute-Geschenkideen.

Plattformen: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos, In-App-Käufe

Ostergrüße verschicken

An alle Verwandten, die nicht zum alljährigen Osterbesuch bei Dir zu Hause einfallen, kannst Du mit diversen Apps sonnige Grüße verschicken. Die überbringt dann zwar nicht der Osterhase persönlich, aber per Mail, WhatsApp oder Facebook landen die digitalen Karten in jedem Fall pünktlich zu Ostern beim Empfänger.