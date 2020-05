WhatsApp: 39 Vorlagen für Bilder, Videos & Grüße zum Geburtstag

"Happy Birthday to you, happy Birthday to you, ...!" Keine Lust zu singen? Wie wäre es dann mit einem netten Geburtstagsgruß per WhatsApp? Über den Messenger verschickte Bilder, Videos oder Sprüche zum Geburtstag können dem Geburtstagskind schließlich auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Hier findest Du 39 Ideen.

20 WhatsApp-Sprüche zum Geburtstag

©TURN ON/Wikipedia/chris (CC) 2017 fullscreen Mehr Aufmerksamkeit bekommt Dein Geburtstagsgruß, wenn Du ihn als Bild verpackst.

Dir fehlt die Zeit für einen selbstgebackenen Kuchen oder eine handgeschriebene Postkarte? Ein netter Spruch via WhatsApp sollte doch aber drin sein, um dem Geburtstagskind eine Freude zu machen! Fehlt es Dir weniger an Zeit, sondern eher an Backkunst, dann investiere doch ein paar Minuten, um Deinen Gruß in ein Bild zu verwandeln. Damit könntest Du punkten:

Heute bin ich aufgewacht, habe gleich an Dich gedacht und da fiel mir sofort ein, heut' muss Dein Geburtstag sein! Alles Gute! Beinah hätte ich's verpasst, dass Du heut' Geburtstag hast. Zum Glück ist's mir noch eingefallen, drum alles Gute von uns allen. Happy Birthday! Was Du Dir selbst wünschst, das wünsche ich Dir. Mögen alle Deine Wünsche in Erfüllung gehen! Geburtstagswünsche: Alt werden wie ein Baum, Stürme überstehen, das Leben genießen, und die schönen Dinge mit dem Herzen sehen – das wünsche ich Dir! Ich wünsch Dir was: den Optimismus, der Dich Deinen Träumen näher bringt, die Kühnheit, die Dich Deine Wünsche wahr machen lässt, und den Schwung, der Dich Deine Ziele erreichen lässt. Was Du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen! Prost! Die Welt ist schön, weil Du mit drauf bist! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ein Geburtstag ist noch lange kein Grund, älter zu werden. Der Lack ist zwar ab, aber die Grundierung ist immer noch erste Sahne. Ich weiß genau, wie alt Du geworden bist. Aber ich kann schweigen... Auf ein Jahr, in dem es nichts als Konfetti regnet! Happy Birthday! Jetzt ist es eh zu spät, um jung zu sterben. Jetzt müssen wir es durchziehen. Mögest Du das Glück niemals suchen müssen – möge es Dich finden, wo immer Du auch bist! Das Geheimnis des Glücks ist es, die Höhepunkte des Lebens zu zählen, nicht die Geburtstage! Je älter man wird, desto merkwürdiger werden die anderen. Alt ist man erst, wenn man zum Archäologen überwiesen wird. Du glaubst, nur weil Du heute Geburtstag hast, bist Du etwas ganz Besonderes? Stimmt nicht! ... Du bist immer etwas Besonderes! Ein Jährchen älter, sei nicht sauer. Du wirst nur reifer, interessanter und immer schlauer. Du bist nicht alt, Du bist nur schon ein bisschen länger jung als andere. Happy Birthday! Die ersten 40 Jahre der Kindheit sind immer die härtesten...

15 Ideen für WhatsApp-Bilder zum Geburtstag

Zum Glück gibt es mittlerweile WhatsApp! Auch wenn sich der eine oder andere vielleicht immer noch mehr über einen Anruf zum Geburtstag freut, so bietet der Messenger doch einige Möglichkeiten, die im SMS-Zeitalter noch nicht denkbar oder viel zu teuer waren. So kannst Du per WhatsApp ganz einfach und kostenlos Bilder um den Globus schicken und so auch Geburtstagskinder in anderen Ländern beglückwünschen. Thematisch passende und kostenlose Bilder und GIFs zum Verschicken findest Du beispielsweise auf Seiten wie 123gif , bestegeburtstagsbilder oder GBPicsOnline. Eine tolle Inspirationsquelle ist auch die Suche nach Geburtstagsgrüßen bei Pinterest. Hier haben wir ein paar Anregungen für Dich:

©bestegeburtstagsbilder.com 2017 fullscreen Diese Katze gibt alles! ©bestegeburtstagsbilder.com 2017 fullscreen Von schlicht ... ©bestegeburtstagsbilder.com 2017 fullscreen ... über lustig ... ©bestegeburtstagsbilder.com 2017 fullscreen ... bis hin zu poetisch – online findest Du Geburtstagsbilder... ©GBPicsOnline.com 2017 fullscreen ... für die unterschiedlichsten Menschen. ©bestegeburtstagsbilder.com 2017 fullscreen Für fleißige Bienen, ... ©123gif.de 2017 fullscreen ... Naschkatzen, ... ©bestegeburtstagsbilder.com 2017 fullscreen ... "Star Wars"-Fans, ... ©123gif.de 2017 fullscreen ... Sonnenkinder ... ©bestegeburtstagsbilder.com 2017 fullscreen ... oder die eingefleischte Minions-Gemeinschaft. ©bestegeburtstagsbilder.com 2017 fullscreen Die digitalen Grüße sind nicht nur schneller als eine Postkarte. ©123gif.de 2017 fullscreen Sie kommen auch kostenlos beim Geburtstagskind an. ©123gif.de 2017 fullscreen Statt selbst gebastelter Bilder kannst Du ja einen selbstgemachten Kuchen verschenken. ©123gif.de 2017 fullscreen Wichtig ist nur, dass Du an den Geburtstag denkst! ©bestegeburtstagsbilder.com 2017 fullscreen Oder Du musst am nächsten Tag schnell einen Gruß hinterher schicken...

4 Videos, die zum Geburtstag passen

Wer selber nicht singen kann, der lässt besser singen! Und wer einen guten Freund am Geburtstag nicht sehen kann, der sollte wenigstens per WhatsApp zeigen, dass er an ihn denkt. Willst Du mit Deiner Nachricht an diesem Tag auffallen, musst Du Dir allerdings schon etwas Besonderes oder etwas besonders Lustiges ausdenken. Hast Du keine Zeit, Dich durch die Untiefen von YouTube zu klicken, findest Du hier fünf unterschiedliche Ideen:

Singende Kerzen

2. Kennst Du noch die Muppets?

3. Bernard der Eisbär

4. Der tanzende Orang-Utan