Die besinnlichste Zeit des Jahres rückt immer näher – und plötzlich steht Weihnachten vor der Tür. Alle diejenigen, die von Dir nicht mit einem Geschenk bedacht werden, freuen sich aber sicher über einen lieben Gruß per WhatsApp. Wir liefern Dir 60 WhatsApp-Videos, -Bilder und Sprüche als Inspiration zum Fest der Liebe.

15 besinnliche, tiefsinnige oder lustige WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten

Jemandem zu Weihnachten eine Freude zu machen, muss gar nicht teuer sein. Entfernte Verwandte oder Bekannte freuen sich auch dann, wenn Du einfach an sie denkst und ihnen einen lieben Gruß schickst. Entscheide am besten selbst, ob ein besinnlicher oder lustiger Spruch besser passt. Willst Du allen Deinen Kontakten ein Lächeln auf die Lippen zaubern, dann schreibe den WhatsApp-Spruch doch gleich in Deinen Status. Hier findest Du eine bunt gemischte Auswahl:

Die schönsten Geschenke kann man nicht in Geschenkpapier einpacken: Liebe, Familie, Freunde, Lachen, Gesundheit, Glücklichsein. Tannen, Lametta, Kugeln und Lichter, Bratapfelduft und frohe Gesichter. Freude am Schenken, das Herz wird weit – ich wünsche Dir eine fröhliche Weihnachtszeit! Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl. (Edna Ferber) Nach Hause kommen – das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will, die weinen, wachen und wandern auf dieser Erde. (Friedrich von Bodelschwingh) Und wieder nun lässt aus dem Dunkeln die Weihnacht ihre Sterne funkeln! Die Engel im Himmel hört man sich küssen und die ganze Welt riecht nach Pfeffernüssen. (Arno Holz) Du kannst das Glück nicht festhalten – es verweilt nur bei Dir, wenn Du es verschenkst. Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben schon manchen um die Besinnung gebracht. (Joachim Ringelnatz) A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away. Mein liebstes Wintergemüse ist ja die Marzipankartoffel. Weihnachten wäre noch viel besser, wenn nicht überall Rosinen drin wären. Weihnachtsmarkt ist ja, so lange Glühwein zu trinken, bis man Sachen aus Filz toll findet. Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Es kommt doch jeden Tag vor, dass ein Mann geboren wird, der sich für Gott hält. Lieber Weihnachtsmann, dieses Jahr wünsche ich mir von Dir ein Plus auf dem Bankkonto und ein Minus auf der Waage. Bitte nicht wieder vertauschen! Lieber Weihnachtsmann, ich war das ganze Jahr total brav. Also, die meiste Zeit. Okay, manchmal. Ist ja gut, ich kauf's mir selbst! Was ich zu Weihnachten bekommen habe? Einen Bauch.

12 WhatsApp-Bilder mit Weihnachtsbotschaft

Natürlich gibt es auch unzählige WhatsApp-Bilder zum Thema Weihnachten. So kannst Du auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: ein Bild und einen lieben Gruß verschicken. WhatsApp-Bilder mit Sprüchen oder weihnachtliche GIFs findest Du zum Beispiel auf Plattformen wie 123gif oder GBPicsOnline, wo Sie kostenfrei zum Teilen und zum Download bereitstehen.

28 Weihnachtsbilder-Vorlagen für WhatsApp-Grüße

Bei den fertigen Spruchbildern ist nicht das Richtige dabei? Dann kannst Du auch selber kreativ werden und Dir ein Bild zum Bearbeiten herunterladen. Zahlreiche weihnachtliche Motive findest Du zum Beispiel bei Pexels oder Pixabay. Die Bilder, die dort zur Auswahl stehen, sind ohne Einschränkung für den privaten Gebrauch freigegeben. Wer will, fügt also noch eine ganz persönliche Nachricht hinzu.

5 WhatsApp-Videos passend zu Weihnachten

Noch besser als Bilder können Videos eine ganz besondere Stimmung vermitteln. Für Gänsehaut sorgte beispielsweise Edeka mit ihrem Weihnachts-Werbespot #heimkommen. Verbindest Du ein ganz besonderes Weihnachtslied mit jemandem, dann mach ihm eine Freunde und schicke es ihm per WhatsApp. Bei YouTube wirst Du sicher fündig – egal, ob Du etwas Rührendes, etwas Lustiges oder etwas Abgefahrenes suchst. Wie wäre es zum Beispiel mit einem der folgenden Clips?

Der rührende Edeka-Clip #heimkommen

Helene Fischer singt "Stille Nacht"

"Oh du Ehrliche" – Weihnachten auf die Schippe genommen

Lustiger Remix des Kinderhit-Klassikers "In der Weihnachtsbäckerei"

