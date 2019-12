WhatsApp-Grüße für Silvester 2019: 32 Videos, Sprüche und Bilder

Was machst Du Silvester 2019? Na, hoffentlich WhatsApp-Bilder und -Videos an Deine Liebsten verschicken, wenn Du nicht mit ihnen feierst! Bei uns findest Du 32 Ideen für Neujahrsgrüße in Form von Sprüchen, Bildern oder Videos.

WhatsApp-Sprüche: 15 Ideen für Neujahrswünsche

Das alte Jahr ist so gut wie rum, die Vorsätze fürs neue Jahr sind geschmiedet und der Sekt steht schon kalt? Sehr gut! Bei Deinen Vorbereitungen für Silvester 2019 solltest Du aber nicht vergessen, auch an Freunde und Verwandte zu denken, die Du erst im neuen Jahr wiedersiehst. Ein netter Spruch ist doch schnell eingetippt und per WhatsApp verschickt...

Einen guten Rutsch ins neue Jahr! Auf dass es besser wird, als das alte war! Es knallt und kracht in dieser Nacht, schon wieder ein Jahr rumgebracht. Nen Kater dann am nächsten Morgen, doch das sind dann die kleinsten Sorgen. Frohes neues Jahr! Leise kommt das neue Jahr, singt Dir von Hoffnung und von Liebe. Wie es für Dich auch klingen mag, jeder Frühling singt neue Lieder. Prosit Neujahr – mögen Deine guten Vorsätze Deinen Kater überdauern! Es wackelt spät durch Nacht und Wind, ein Ferkelchen, das lacht und singt. Es wünscht nur eines, das ist klar: Ganz viel Glück im neuen Jahr! Das neue Jahr hat grad begonnen, die ersten Vorsätze sind zerronnnen. Was soll's, es gibt kein Zurück! Im neuen Jahr viel Erfolg und Glück! Sei nicht der Erste, Neues zu erfassen, der Letzte nicht, das Alte geh'n zu lassen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich in wenigen Stunden nicht mehr fähig sein werde, mein Handy zu bedienen, wünsche ich Dir jetzt schon ein gutes neues Jahr! Ich hoffe, im neuen Jahr wieder mehr wollen zu können und weniger müssen zu müssen. Mit Feuerwerk und auch Geknalle – ein tolles Silvester für euch alle! Geh ins neue Jahr mit Mut, dann wird auch alles gut! Ein Kleeblatt lag am Wegesrand, war ganz allein, als ich es fand. Ich hob es auf und ging ein Stück. Ich schenk es Dir, es bringt Dir Glück. Lebe! Liebe! Lache! Auf diese Weise mache Dein neues Jahr zu einem Fest, das Dich Dein Leben feiern lässt. Still und leise, auf diese Weise schicke ich diese Nachricht auf eine Reise. Mit Freude und Grüßen soll es Dir das neue Jahr versüßen. Ob Silvester oder nicht – Du bist der Knaller, auch im neuen Jahr!

Grüße fürs neue Jahr: 12 Silvester-Bilder zum Verschicken

Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte – und Silvester-Bilder zum Verschicken gibt es zum Glück zuhauf. Willst Du Deine WhatsApp-Kontakte mit einem thematisch passenden Bild ins neue Jahr schicken, dann schau doch mal auf Pixabay, Flickr, 123gif oder GBPicsOnline vorbei. Auf diesen Webseiten findest Du viele kostenlose Bilder. Wichtig: Bei Flickr solltest Du die Bildrechte im Einzelfall überprüfen! Nicht jedes Foto wurde mit einer Creative-Commons-Lizenz hochgeladen. Auch auf vielen Facebook-Seiten kannst Du fündig werden.

©CC: Pixabay/holiho 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©123gif.de 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©CC: Pixabay/cocoparisienne 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©123gif.de 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©CC: Pixabay/geralt 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©gbpicsonline.com 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©CC: Pixabay/holiho 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©123gif.de 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©CC: Pixabay/lumpi 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©gbpicsonline.com 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©gbpicsonline.com 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen. ©gbpicsonline.com 2017 fullscreen Hier findest Du Inspirationen zum Verschicken von Neujahrswünschen.

5 WhatsApp-Videos für Silvester: Bewegt ins neue Jahr starten

Alle Jahre wieder einen über den Durst zu trinken, ist ja okay. Aber nur, wenn Du vorher an alle wichtigen Menschen gedacht und ihnen einen Silvestergruß geschickt hast. WhatsApp-Sprüche und -Bilder findest Du langweilig? Dann stöber doch einfach kurz bei YouTube. Dort wirst Du sicher auch ein passendes WhatsApp-Video für Silvester finden. Zum Beispiel: