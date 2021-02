Windows-Tablet mit Tastatur: 5 empfehlenswerte Geräte

Windows-Tablets mit Tastatur vereinen zwei Geräteklassen, denn sie dienen auch als Laptop. Wir stellen fünf aktuelle Geräte dieser Kategorie vor, auf die sich ein Blick lohnt.

Wer nach einem guten Windows-Tablet mit Tastatur sucht, hat aktuell gar nicht so viel Auswahl, kann sich aber dennoch aus einem kleinen Pool an wirklich empfehlenswerten Geräten bedienen. Wir stellen fünf Geräte vor, die definitiv einen Blick wert sind.

Microsoft Surface Pro 7

fullscreen Das Surface Pro 7 mit Tastatur und Stift. Bild: © TURN ON 2019

Das Surface Pro 7 mit Windows 10 wurde zwar schon Ende 2019 vorgestellt, gehört jedoch immer noch zu den Top-Geräten, wenn es um Windows-Tablets mit Tastatur geht. Ausgestattet mit einem hochwertigen 12,3-Zoll-Bildschirm und angetrieben von Intel-Core-Prozessoren der zehnten Generation punktet die Pro-7-Modellreihe auch mit einer hochwertigen Verarbeitung. Das Surface-typische Magnesiumgehäuse mit dem stufenlos verstellbaren Kickstand sieht nicht nur schick aus, sondern ist auch äußerst stabil.

Praktisch ist auch die integrierte Windows-Hello-Kamera, die sich nicht nur für Videokonferenzen eignet, sondern ebenso die Gesichtserkennung zum Entsperren unterstützt. Ein weiterer Pluspunkt: Du kannst Stifteingaben mit dem optionalen Surface Pen machen und von seinen über 4000 Druckstufen profitieren. Allerdings gehören der Stift ebenso wie die sehr gute Tastatur nicht zum normalen Lieferumfang des Surface Pro 7. Beides muss separat zum Tablet erworben werden.

Microsoft Surface Pro X (2020)

fullscreen Das Surface Pro X (2020) ist ein besonders schlankes Tablet mit Tastatur. Bild: © Microsoft 2019

Eine der besten Alternativen zum Surface Pro 7 kommt von Microsoft selbst, in Form des Surface Pro X. Das 13-Zoll-Gerät ist minimal größer und merklich schlanker als das Schwestermodell und kommt dabei sogar vollkommen lüfterlos daher. Möglich macht dies der verbaute SQ2-Prozessor, den Microsoft zusammen mit Qualcomm auf ARM-Basis entwickelt hat. Der arbeitet im Vergleich zu den üblichen Intel-Chips vor allem energieeffizienter und sorgt für besonders lange Akkulaufzeiten. Er rechnet allerdings längst nicht so schnell wie die Intel-Chips im Surface Pro 7.

Zudem sind noch nicht alle Apps und Programme auf den SQ2-Prozessor angepasst, sodass es vorkommen kann, dass nicht jede Windows-Anwendung problemlos auf dem Surface Pro X ausgeführt werden kann. Vor allem 64-Bit-Programme sind derzeit noch nicht lauffähig. Microsoft will aber im Frühjahr 2021 mit einem fortschrittlichen Emulator nachlegen und dieses Problem beseitigen. Wie auch beim Surface Pro 7 sind auch beim Pro X die Tastatur und der Stift separat zu erwerben.

Lenovo Yoga Duet 7i

fullscreen Das Lenovo Yoga Duet 7i ist ein würdiger Herausforderer für das Surface Pro 7. Bild: © Lenovo 2021

Lenovo ist im Moment einer der wenigen Hersteller, die sich trauen, Microsoft herauszufordern. Das Yoga Duet 7i ist ein Tablet-Laptop-Hybrid, der dem Surface Pro 7 in vielerlei Hinsicht ähnelt. Das schicke Gerät kommt in einem Aluminium-Magnesium-Gehäuse daher und verfügt wie das Surface über einen fest verbauten Standfuß. Die mitgelieferte Tastatur punktet mit einem ungewöhnlichen, aber schicken Stoffbezug.

Das 13-Zoll-Display im Seitanverhältnis 16:20 löst in QHD auf und die verbauten Prozessoren vom Typ Intel Core i5 oder Core i7 sorgen für eine flotte Performance. An Anschlüssen gibt es neben einen Klickenport auch einen SD-Kartenleser und insgesamt drei USB-C-Ports, von denen zwei auch Bildübertragungen via DisplayPort 1.2 unterstützen und zum Aufladen genutzt werden können. Genau wie die Tastatur gehört auch der Eingabestift beim Yoga Duet 7i zum Lieferumfang.

Microsoft Surface Go 2

fullscreen Für das Surface Go 2 sind Tastatur und Stift separat erhältlich. Bild: © TURN ON 2020

Das Surface Go 2 rangiert preislich und leistungstechnisch mindestens zwei Klassen unter der Surface-Pro-Reihe. Das 10,5-Zoll-große Gerät wird mit einem Prozessor vom Typ Intel Pentium Gold 4425Y oder einem Intel Core m3 und wahlweise 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher ausgeliefert. Der interne Speicher liegt je nach Ausstattung bei 64 oder 128 GB und kann per Micro-SD-Karte erweitert werden.

Das Surface Go 2 eignet sich vor allem zum Surfen in Netz, für den Medienkonsum sowie für das Arbeiten mit Office und ähnlichen Programmen. Rechen- oder gar grafikintensive Tasks lassen sich mit dem Gerät jedoch nur eingeschränkt bewältigen. Hinzu kommt, das die sehr gute Anstecktastatur und der optionale Surface Pen auch bei diesem Gerät separat zu erwerben sind.

Lenovo IdeaPad Duet 3i

fullscreen Das Lenovo IdeaPad Duet 3i tritt gegen das Surface Go 2 an. Bild: © Lenovo 2021

Das IdeaPad Duet i3 richtet sich mit seiner Verarbeitung, Ausstattung und Performance an Einsteiger. Für relativ schmales Geld gibt es hier nicht nur ein 10,3-Zoll-Tablet mit Intel-Celeron-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB an Datenspeicher, sondern auch die Tastatur im Lieferumfang.

Da die Anstecktastatur neben einem Pin-Connector auch über Bluetooth verfügt, lässt diese sich auf Wunsch auch vom Gerät abkoppeln und dennoch zum Schreiben nutzen. Das erhöht die Flexibilität des Gerätes enorm. Allerdings ist das Tablet aufgrund der relativ schwachen Hardware-Ausstattung zwar für Schreibarbeiten gut zu gebrauchen, eignet sich darüber hinaus aber nicht als Arbeitsgerät für komplexere Software.

